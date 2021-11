Kyo en concert privé avec RTS à Montpellier

Après une longue pause, le groupe renouvelé et réinventé revient avec un son à l’amplitude dévorante, toujours aussi rock et un nouvel album concept "La part des Lions" porté par un premier titre "Mon époque". Pendant une heure, le groupe Kyo donnera à découvrir aux auditeurs de RTS les titres de son nouvel album qui sortira le 26 novembre prochain et les tubes tatoués dans nos têtes de ces 20 dernières années comme "Le chemin", "Dernière Danse", "Le Graal" …dans des versions revisitées.

Fidèle à son ADN, RTS proposera en première partie deux jeunes découvertes. Achile, artiste révélation de la scène francophone repéré par Oxmo Puccino et Panda l’aviateur artiste montpelliérain issu de l’émission "RTS Le Top Indé".