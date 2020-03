Kyan Khojandi décline son émission en podcast avec Acast

"Je suis moi-même un gros consommateur de podcast. Dans "Un Bon Moment", l’idée est d’inviter des gens que j’aime bien et de faire une émission tous ensemble. Je me suis dit que le format plairait aussi en podcast et je me suis donc rapproché de Acast", a souligné Kyan Khojandi. "C’est pour l’instant mon premier podcast. Après le format offre plein de possibilités et cela tombe bien, on a plein d’idées". Acast travaille de pair avec Kyan Khojandi au niveau de l’hébergement et de la monétisation de ses podcasts. La société met à sa disposition tous ses outils de distribution spécialement conçus pour les créateurs de contenu ainsi que sa technologie publicitaire de monétisation. L’équipe Contenu de Acast l’accompagne aussi activement dans le développement de ses audiences.