Kiss FM accueille une délégation chinoise

L’échange portait notamment sur le fonctionnement de la radio en France. Patrice Sidrac, le directeur général de Kiss FM s’est prêté au jeu des questions et des réponses au cours d’une après-midi riche en enseignements, de part et d’autre.

Parmi les représentants chinois se trouvaient Kong Jianhua (Deputy Director, de Beijing Municipal Radio and Television Bureau), Zhang Ying (Researcher de Film and Television Division, Cultural and Communication Department of Beijing), Zhao Gian (assistant Researcher de China Film Culture Research Institute, Beijing Film Academy), Zhang Rui (Director of Publicity, de Center, Beijing Municipal Human Resources and Social Security Bureau) et Gao Shuang (Section Chief, de Editorial Office, Beijing Radio & Television Station).