"Killer Social Club" : la nouvelle création Audible Original

Chaque année en France, plus de 10 000 personnes disparaissent. Que deviennent-ils ? Le "Killer Social Club", une société secrète, a décidé de faire de cette réalité un business : il attend dans l’ombre et s'assure que ces disparus le restent à jamais, en les supprimant et en volant leurs biens. C'est ce club très fermé que Kappa, enquêteur sans attache et nihiliste, va devoir infiltrer dans une course contre la mort.

"Embarqués dans un univers angoissant et tenu en haleine jusqu’à la dernière seconde, les auditeurs seront plongés dans une histoire passionnante, portée par des voix talentueuses" explique Audible. "Killer Social Club" est une création Audible Original écrite par Frédéric Petitjean et produite par Engle.