Kantar dévoile ses prédictions média pour 2020

La 5G deviendrait enfin réelle : l'industrie du marketing et de la communication sera l'un des principaux bénéficiaires de l'ère de la 5G, ce qui lui permettra d'atteindre et d'impliquer davantage les consommateurs. Mais pour tirer parti cette opportunité, il faudra une transformation significative de la part des marketeurs. La bataille du streaming fera rage : les nouveaux acteurs verront la bataille des plateformes de streaming s'intensifier, mais ce marché de plus en plus encombré entraînera une lassitude des consommateurs à l'égard des abonnements. Et alors que nous entrerons dans une nouvelle ère de la publicité audio, les marques augmenteront le volume et trouveront leur voix grâce aux nouveaux canaux audio qui commencent à prendre de l'importance au sein du grand public.

Enfin, pour les contenus et le commerce, ce sera la rencontre du troisième type : le contenu et le commerce convergeront au fur et à mesure que les "shoppable ads" se généraliseront, passant de la publicité sociale à la télévision et à l'affichage numérique, ce qui entraînera un une autonomie toujours plus grande des plateformes qui fonctionneront en circuit fermé.