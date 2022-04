K6FM et Dijon Métropole lancent un podcast

Nouvelle destination phare pour célébrer l’art de vivre à la française, la Cité internationale de la gastronomie et du vin sera inaugurée le 6 mai prochain par le maire de Dijon et président de la Métropole, François Rebsamen.

Au cœur de la ville et à deux pas de la gare, la Cité devient réalité pour vivre une expérience hors du commun : expositions temporaires ou permanentes, école de cuisine Ferrandi Paris, école des vins de Bourgogne du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, commerces de bouche dont trois adresses orchestrées par Eric Pras, chef triplement étoilé de la Maison Lameloise à Chagny, librairie gourmande, cuisine événementielle du Village gastronomique, la cave et les restaurants du groupe Épicure, 9 salles de cinéma...