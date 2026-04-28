K6FM devient la radio officielle de la 38ᵉ édition des 24 Heures de Beaune

K6FM devient la radio officielle des 24 Heures de Beaune, un événement dont la 38e édition est programmée les 29 et 30 mai dans le quartier Saint-Jacques. Ce partenariat inscrit la station dans le dispositif global de l’événement, en lien avec sa couverture et sa présence sur le terrain. Créée en 1987, cette course s’inspire du format des 24 heures et rassemble chaque année des équipes engagées dans un défi sportif, créatif et festif.

L’édition 2026 réunit 42 équipages, dans un événement organisé par la Ville de Beaune et affichant complet. La manifestation attire chaque année des milliers de spectateurs, avec 30000 personnes recensées l’an dernier. Pour K6FM, ce partenariat s’inscrit dans une logique de visibilité locale et de valorisation des événements du territoire, à travers un dispositif radio dédié.