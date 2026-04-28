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Mardi 28 Avril 2026 - 12:15

K6FM devient la radio officielle de la 38ᵉ édition des 24 Heures de Beaune


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K6FM annonce son partenariat avec les 24 Heures de Beaune, dont la 38e édition se déroulera les 29 et 30 mai 2026 dans le quartier Saint-Jacques. La radio devient officielle pour cet événement qui réunit 42 équipages et attire 30 000 spectateurs, dans un dispositif associant animation, contenus et présence terrain.


K6FM devient la radio officielle de la 38ᵉ édition des 24 Heures de Beaune

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K6FM devient la radio officielle des 24 Heures de Beaune, un événement dont la 38e édition est programmée les 29 et 30 mai dans le quartier Saint-Jacques. Ce partenariat inscrit la station dans le dispositif global de l’événement, en lien avec sa couverture et sa présence sur le terrain. Créée en 1987, cette course s’inspire du format des 24 heures et rassemble chaque année des équipes engagées dans un défi sportif, créatif et festif.
L’édition 2026 réunit 42 équipages, dans un événement organisé par la Ville de Beaune et affichant complet. La manifestation attire chaque année des milliers de spectateurs, avec 30000 personnes recensées l’an dernier. Pour K6FM, ce partenariat s’inscrit dans une logique de visibilité locale et de valorisation des événements du territoire, à travers un dispositif radio dédié.

Un dispositif radio et animation sur le terrain

Le Kombi K6 sera présent durant les 24 heures avec des activations incluant des cadeaux à gagner. La radio s’intègre ainsi dans l’environnement événementiel, en lien avec les animations proposées tout au long du week-end. Parmi les temps forts, les artistes du spectacle "Génération Céline" proposeront un extrait de leur spectacle actuellement en tournée dans les Zéniths de France.
L’événement propose un programme incluant animations, concerts, spectacles et espace restauration tout au long du week-end. La présence de K6FM s’intègre dans cet ensemble, avec un rôle de relais et d’animation radio.


Tags : Beaune, K6 FM, K6FM, partenariat, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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