"Justice en direct" : une immersion inédite au coeur de la justice

Poser un micro dans un tribunal est aujourd'hui encore rare. Exceptionnellement, l’enregistrement des audiences a été autorisé et a donné naissance à "Justice en direct", un podcast documentaire de 101 épisodes coproduit par Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast à visée citoyenne fait découvrir l'institution judiciaire pour mieux l'appréhender, comprendre ses enjeux et saisir son fonctionnement au quotidien. Véritable immersion dans les salles d’audience, chaque épisode se concentre sur le jugement d’une affaire, au plus près de ses protagonistes : prévenus, témoins, avocats et juges.