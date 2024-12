Joyeux Noël et bonnes fêtes

Sans vouloir trop ou tout anticiper, à défaut de vivre éternellement dans le futur et de moins en moins vivre dans le présent, le début de l’année 2025 réservera aux professionnels de la radio et de l’audio digital son lot croustillant d’actualités.On scrutera les prochains résultats d’Europe 2 qui a récemment disparu de l’ EAR Île-de-France . Parions, malheureusement, qu’ils ne seront pas très bons. On regardera avec attention le changement de nom de France Bleu qui deviendra Ici, le 6 janvier à 5h. L’opération est casse-gueule. Pas forcément dans sa concrétisation mais dans l’impact qu’elle aura auprès des auditeurs. Les radios qui ont changé d’identité n’y ont pas forcément gagné au change. Les efforts qu’il faudra engager pour marquer à nouveau son territoire dans le quotidien des auditeurs n’en seront que plus durs et laborieux.