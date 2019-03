Journée de la femme : les radios de NRJ Group se mobilisent

Les journalistes des 3 radios NRJ, Nostalgie et Chérie intègreront dans leurs flashs infos du vendredi 8 mars, entre 6h et 9h des sujets consacrés à des femmes connues ou anonymes dont le quotidien, la profession et, la passion font avancer la cause féminine. Nosgtalgie mettra à l’honneur les plus grandes artistes féminines des années 70 et 80 notamment à chaque début d’heure toute la journée.

Rire & Chansons mettra à l’honneur les plus grandes humoristes françaises et organisera un "Open du Rire" spécial Journée de la Femme avec une programmation 100% féminine lundi 18 mars à 20h, diffusé en direct sur Rire & Chansons depuis l’Apollo Théâtre à Paris : Anne Roumanoff, Marion Mazedorian, Thaïs, Antonia de Rendinger, Nadia Roz, Julie Bargeton, Doully.