Jet FM lance son appel à projets radiophoniques

La validation des projets et conception de la grille de la saison 2022-2023 interviendront fin juin. Un temps de formation sera proposé entre la fin du mois d'aôut et le début du mois de septembre. La saison débutera fin septembre.

Jet FM se positionne comme une radio "curieuse, créative, laïque, solidaire". La station ne diffuse pas "de contenus dédiés à l’actualité sportive, la religion ou de pur divertissement. De la même façon, la musique sur Jet FM privilégie les productions non explicitement commerciales"...