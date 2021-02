Jérome Delaveau rebondit à Radio Star Marseille

LLPR - Pourquoi avoir fait le choix de Radio Star à Marseille pour prendre en charge les programmes ?

JD - Un très bon contact avec René Baldaccini et Sébastien Pesqué. Ils étaient déterminés à passer un cap avec Radio Star. J’ai aimé leur discours, leurs ambitions et leur volonté d’inscrire Radio Star dans une nouvelle dynamique. Ils ont su me donner envie. Je ne pouvais pas refuser la direction de cette radio emblématique et historique de Marseille.



LLPR - Quels sont les chantiers prioritaires à mener à Radio Star ?

JD - De part mon parcours, c’est évident que je vais prioritairement m’atteler à retravailler le format et l’antenne de Radio Star. Nous devons inscrire cette radio dans son époque et la préparer à une formule qui la mettra sur les rails du succès pour les prochaines années. Cela passera par une redéfinition du format musical, de l’identité de la marque et le déploiement de son univers digital.