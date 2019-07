Jean-Pierre Foucault passe l’été sur France Bleu

Cet été, Jean-Pierre Foucault sur France Bleu, raconte aux auditeurs l’histoire de 40 chansons de "L’été sera kitsch". Le rendez-vous est programmé du lundi au vendredi, à 20h30 ainsi que les samedis et dimanches, à 12h30 Au programme les deux premières semaines de juillet David et Jonathan, Julio Iglésias, , Hélène Rollès, Hervé Villard et Patrick Juvet, jusqu'au 5 juillet…

La semaine prochaine, du 8 au 12 juillet, Jean-Pierre Foucault s'intéressera à Eduardo avec "Je t’aime le lundi", aux Charlots avec "L’apérobic", à Ringo avec "Le grand corbeau noir" ou encore à Patricia Carli "Demain tu te maries" et à Bézu avec une chanson intitulée "À la queuleuleu".

Toutes les chroniques de Jean-Pierre Foucault sont en écoute et téléchargement sur francebleu.fr.