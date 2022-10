Jean-Lou Bertin rejoint NGroup en tant que consultant

Une passion pour la radio née en 1978 lorsqu’il démarre sur Radio 104, SIS, KISS FM et Fréquence 1. Et aujourd’hui, il traverse le boulevard, quittant la RTBF, pour poser ses valises chez NGroup (Nostalgie, NRJ, Chérie, Nostalgie+).

"Je suis un passionné depuis toujours et après toutes mes expériences vécues au sein de différents groupes médias, je suis très heureux d’intégrer l’équipe de NGroup et de pouvoir y relever de nouveaux défis. L’esprit d’équipe, les valeurs, les envies et les ambitions de ce groupe me motivent encore plus à me lancer dans cette nouvelle aventure. Je suis impatient de revêtir le maillot et de monter sur le terrain" a indiqué Jean-Lou Bertin, consultant audio NGroup.