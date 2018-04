Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de franceinfo

Journaliste politique au quotidien L’Opinion et chroniqueur sur LCI, Jean-Jérôme Bertolus était auparavant éditorialiste et en charge de la couverture de l’Élysée à iTélé, chaîne d’information en continu du groupe Canal+. Au début des années 2000, il a dirigé le Nouvel Hebdo (groupe Tests) avant de rejoindre la radio BFM. Auparavant, il fut journaliste au sein de différentes rédactions dont Le Figaro, La Tribune et L’Événement du jeudi.

Rappelons que la chaîne de Radio France emploie 160 journalistes qui développe désormais une radio, un site et une chaîne de télévision disponible sur le canal 27 de la TNT mais également sur le câble, le satellite et les box.