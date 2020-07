Jean-Baptiste Henriat nommé délégué général du Chœur de Radio France

Outre les collaborations régulières du Chœur avec l'Orchestre National de France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Jean-Baptiste Henriat développera une activité spécifique dans les domaines de la création contemporaine, du répertoire a cappella, des actions éducatives et des projets discographiques, en liaison avec les différents départements de la Direction de la Musique et de la Création. Il travaillera tout particulièrement à préciser l’identité de la formation afin d’amplifier sa notoriété et son rayonnement dans le paysage musical français et international.

En outre, il aura en charge le suivi et l’accompagnement des carrières des membres du choeur, veillera à la qualité du dialogue social et au management de l’ensemble de l’équipe.