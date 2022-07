Téléchargez le 144e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Forcément, "L’été s’ra chaud". Et pas seulement "dans les tee-shirts et dans les maillots", comme le chantait, en pleine période disco, Éric Charden en 1979. “La Lambada” ou encore "La Macarena" ont pris le relais, marquant la période estivale de notes colorées et de chorégraphies ensoleillées. Mais elles ont pris du plomb dans l’aile… Depuis deux décennies, force est de constater qu’il n’y a plus un seul, mais plusieurs tubes de l’été. Des titres qui marquent la saison aux longs couchers de soleil… Tour d’horizon.L’élaboration d’une saison musicale à Radio France, équilibre permanent entre les quatre formations musicales de la maison, a pour objectif premier l’exigence artistique. La priorité de Michel Orier, directeur de la musique et de la création à Radio France depuis 2016, est d’offrir au public une programmation originale avec le soutien de solistes internationaux, couvrant un répertoire de plusieurs siècles.Depuis plus de 15 ans, les Éditions Radio France contribuent à faire rayonner toutes les antennes du service public en participant à l’édition d’ouvrages, de disques ou encore de jeux permettant à l’expérience radio de perdurer et de toucher de nouvelles audiences. Avec environ 40 ouvrages publiés à l’année : dans tous les formats (BD, boîtes de jeux, revues, albums jeunesse…), différentes thématiques, elles contribuent significativement à la notoriété des programmes et demeurent un pan de diffusion de l’esprit de service public indissociable de l’antenne…