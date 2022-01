Italie : Lawo équipe les studios de Virgin Radio

"Il s'agit d'un environnement de contrôle tactile sophistiqué et personnalisable, complément parfait pour les opérations modernes. À l'aide de commandes à l'écran contextuelles, VisTool permet aux utilisateurs de mixer et d'acheminer l'audio en utilisant le même environnement d'écran tactile utilisé par d'autres outils de studio, et peut même intégrer des commandes pour des applications telles que des systèmes de diffusion, des systèmes téléphoniques et des codecs directement dans le flux de travail de mixage" explique un communiqué. "

"Depuis que les nouveaux studios ont été mis en service, le personnel indique que les commandes intuitives et leurs performances rendent la production de leurs émissions plus fluide et plus facile que jamais. Les avantages d'une infrastructure tout IP sont clairs : une meilleure technologie plus un meilleur flux de travail équivaut à une meilleure radio".