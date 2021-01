Indés Radios : une audience affectée par le confinement

Sur la cible des 25-49 ans qui fait référence auprès des annonceurs, Les Indés Radios progressent de 0.1 point en quart d’heure moyen tout en stabilisant leur part d’audience à 14.7%. Cette stabilité démontre la solidité des Indés Radios dans un contexte où l’ensemble des réseaux musicaux nationaux recule de 0,9 point sur l’indicateur par rapport à la dernière vague de septembre-octobre 2020.

Pour Jean-Éric Valli, Président des Indés Radios : "La période que nous vivons impacte fortement la façon dont les Français exercent leur activité professionnelle et leurs déplacements, elle joue donc davantage sur l’audience des stations en forte affinité avec les actifs. Notre média réunit toujours chaque jour plus de 40 millions de Français de 13 ans et plus, Les Indés Radios plus de 7.2 millions sur la vague qui vient d’être publiée et l’augmentation de notre durée d’écoute restent des éléments encourageants qui montrent la force réitérée du média".