Indés Radios : la publicité locale reste en retrait

Pour Jean-Éric Valli, Président des Indés Radios : "L’importance de la publicité est vitale pour les radios indépendantes, c’est l’essentiel de notre financement. Les radios des Indés Radios sont enfin sorties de la crise sanitaire cette année, après avoir investi plus que jamais dans leurs programmes et joué pleinement leur rôle de médias de proximité dans les territoires. Les évolutions qui touchent les médias sont nombreuses, les équilibres sont fragiles. La grande distribution représente plus de la moitié de notre chiffre d’affaires. Il faut donc préserver l’interdiction de l’accès de la grande distribution à la publicité télévisée, maintenir la télévision segmentée sans adressage et veiller aux équilibres des secteurs publics et privés. Nos radios indépendantes occupent une place à part dans le paysage français et remplissent un rôle sans équivalent. Restons attaché à notre modèle et préservons-le à l’aune de ces transformations".