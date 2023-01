Imagine La Radio annonce le retour de son "Pop Song Live"

"C’est un vrai retour en force pour notre radio dans le domaine des événements musicaux dans le département, et un vrai bonheur de retrouver les auditeurs et le public pour ces moments de communion musicale. Nous avons attendu que toutes les restrictions sanitaires soient levées pour reprendre ces concerts en front de neige (l’hiver dernier était encore sous le coup de restrictions de jauge…). Grâce à nos partenaires, les stations et le Conseil départemental des Hautes-Alpes, nous pouvons proposer ce genre d’événements qui se veut toujours gratuit et familial avec un choix d’artistes pour différentes générations. On veut attirer les enfants, les ados et leurs parents, c’est dans l’ADN des Pop Song Live" a indiqué Maxime Gallice, directeur de la radio.