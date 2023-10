IA : quelles opportunités pour le podcast et la radio ?

En 2022, le monde a été témoin de l'émergence de l'Intelligence Artificielle notamment avec Chat GPT, une avancée majeure qui a eu un impact significatif dans de nombreux secteurs. Notamment dans le domaine du podcast et de la radio, où l'IA s'est confortablement installée aussi bien sur les avancées technologiques qu’éditoriales. Au fil de ce livre blanc, le lecteur découvrira comment l'IA impacte nos métiers en particulier sur les médias et quelle sera la place de l'humain dans cet écosystème. Au-delà du contenu, il trouvera aussi deux interviews d'experts. L'un est fondateur de 255hex.ai, une start up qui accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale en intégrant des outils d'IA et l'autre est maître de conférence à Sorbonne Université et chercheur au laboratoire Sciences et technologies de la musique et du son à l'IRCAM.