Hits Radio, un nouveau réseau national au Royaume-Uni

Mais cette fois ci, l'ambition pourrait être tout autre : Key 103 est localisée à Manchester, et elle possède une série de petites sœurs dans les autres grandes villes britanniques : Radio City à Liverpool, Hallam FM à Sheffield, Metro Radio à Newcastle, etc. Elles représentent un portefeuille de "city radios" chères à Bauer, et forment déjà un réseau qui ne dit pas son nom : hormis le morning et le drive, les autres plages horaires sont syndiquées en marque blanche, les systèmes de diffusion jouant d'ingéniosité pour introduire les marques locales dans l'habillage et dans certains voice tracks ad-hoc. Un beau bazar "pour faire local", et éviter de mettre en péril l'héritage des confortables marges publicitaires sur le marché local - un temps fut-il, du moins.



Même si seule la fréquence FM de Manchester adopte le nom du nouveau réseau pour le moment, il est à parier en effet que les autres radios FM en région basculeront rapidement sur Hits Radio, en ligne avec les émetteurs DAB locaux qui auront préparé le terrain. Car alors que Bauer testait plusieurs stratégies en local en marque propre, Global, le grand leader, n'avait lui pas hésité dès 2010 à sacrifier toutes les marques locales de ses radios, pour les regrouper autour de trois réseaux nationaux actifs : Capital, Heart et Smooth. Et si Bauer a pu prendre des parts sur la pub nationale grâce à ses réseaux DAB, Global a quant à lui sévèrement envahi le marché publicitaire local avec jusqu'à trois radios actives en région, autour de marques nationales très fortes. Comme NRJ Group en somme, avec NRJ, Chérie et Nostalgie.