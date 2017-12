Hit West envoie ses auditeurs en Autriche

Hit West multiplie les rencontres privilégiées entre ses auditeurs et des artistes. Pour une fois, le rendez-vous n’est pas fixé en Bretagne ou Pays de Loire mais sur les pentes enneigées de l’Autriche. Vendredi 15 décembre, au départ de Nantes, des auditeurs chanceux vont s’envoler pour rencontrer l’artiste le plus suivi sur la planète pop.

À 26 ans, le Britannique Ed Sheeran enchaîne les hits et fédère déjà plusieurs millions de fans. C’est dans le décor de son dernier clip « "Perfect" qu’Ed Sheeran a choisi de réserver un showcase inédit à seulement 200 spectateurs. "Un cadre intimiste pour un événement qui va faire beaucoup de bruit" promet la station.