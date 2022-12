"Hip Hop Symphonique" diffusé sur Mouv' et Canal+

Avec ce concert enregistré en public en novembre dernier dont les places sont parties en quelques minutes, Mouv', l'Adami et la Direction de la Musique et de la Création de Radio France témoignent à nouveau leur soutien à la culture et à la création.

Temps fort de cette fin d'année, Hip Hop Symphonique n'aura jamais offert une programmation aussi étoffée : pas moins de 14 rappeurs et rappeuses, 43 musiciens et musiciennes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France , un choeur gospel et les 10 musiciens du live band The Ice Kream.