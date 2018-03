Hip Hop Symphonique à découvrir sur Mouv’ et sur France 4

La deuxième édition du concert événement enregistré à l’Auditorium de Radio France le 30 novembre 2017 avec Oxmo Puccino, Gaël Faye, Black M, Les Sages Poètes De La Rue et Georgio, accompagnés par l’Orchestre philharmonique de Radio France et The Ice Kream, sous la direction artistique d’Issam Krimi et la direction d’orchestre de Gina Gilbert, sera diffusée sur Mouv’ dimanche 25 mars à 18h puis dans sa version télévisuelle sur France 4, lundi 26 mars à 23h10.