Hervé Pauchon : un podcast sur le chemin de Compostelle

Au fil des kilomètres et des étapes, en partant de la Tour Saint-Jacques à Paris et en passant par Tours, Saintes, Bordeaux, Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu’à Compostelle, Hervé Pauchon rendra compte de son voyage en restituant la parole des personnes croisées dans un podcast intitulé " De Saint-Jacques à Compostelle ". Le but ? Partager des histoires, des émotions et des rencontres pour obtenir un recueil des envies et des rêves de chacun.Après 30 ans de radio et autant d’années sur scène ou devant la caméra, à l’instar de Jean-Christophe Rufin, Alix de Saint-André, Luis Buñuel ou encore Coline Serreau, Hervé Pauchon s’intéresse à ce long chemin en proposant un podcast d’un tour de Compostelle en 80 jours.