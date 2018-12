HS Régies publicitaires - UDA, l’union fait la force

Accompagné au quotidien par une quinzaine de collaborateurs, le DG se réjouit de l’année 2018 qui s’achève. "C’est une année record pour nous. On a accueilli 15 nouveaux adhérents." Le montant de la cotisation annuelle s’établit par tranche, en fonction des investissements publicitaires de la marque. Il s’étale de 2 100 € HT (pour 150 000 € HT d’achats publicitaires) à près de 80 000 € HT si l’annonceur atteint 350 millions d’euros… "On porte des initiatives concrètes sur nos priorités stratégiques, comme la création d’un guide sur la transparence du programmatique que nous allons diffuser à nos adhérents début décembre. On organise des réunions, des événements sur les grands sujets relatifs aux enjeux de communication (media, legal, insight) avec une dimension networking. Puis on leur propose des ateliers de formation pour partager et favoriser la montée en compétences et enfin, on leur met à disposition les contenus et ressources de l’UDA via notre site internet", poursuit Jean-Luc Chetrit.