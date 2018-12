HS Régies publicitaires - Publicité audio : tous les chiffres

Marianne Le Vavasseur (IAB, GESTE) : "L’offre en audio digital se structure et gagne en compétitivité"

LLPR - Comment évolue le marché de l’audio digital actuellement ?

MLV - De nombreuses évolutions dynamisent le marché de l’audio digital : le développement de nouvelles technologies d’écoute comme le streaming, l’adoption rapide de nouveaux devices (smartphones il y a une dizaine d’années, smart speakers aujourd’hui), la data et les algorithmes qui apportent une expérience toujours plus personnalisée, l’émulation autour des contenus et notamment des podcasts… Le secteur est en forte ébullition !



LLPR - L’audio digital représente 10% du marché de l’audio, quelles sont les perspectives ?

MLV - Avec le développement des usages, les perspectives sont bonnes pour l’audio digital. On le voit déjà sur les cibles les plus jeunes qui l'ont massivement adopté.



LLPR - L’offre en audio digital est-elle suffisamment structurée et compétitive pour séduire massivement les annonceurs ?

MLV - L’offre se structure et gagne en compétitivité. Longtemps un marché de gré à gré, il évolue de plus en plus vers le programmatique. L’arrivée d’acteurs puissants sur ce marché promet d’accélérer cette tendance. Les agences et les annonceurs ont besoin de réassurance, de metrics standards, de labels de qualité. Ce sont des chantiers qui avancent, l’écriture en cours de la 3e édition du livre blanc de l’audio digital coordonnée par le Geste et l’IAB y participe. La mesure de l'audience est en cours de construction avec Médiamétrie et l’ACPM.