Groupe M6 : le chiffre d'affaires du pôle radio en baisse

Dans un marché toujours pénalisé par le recul des investissements publicitaires du secteur automobile, et face à une base de comparaison difficile (CA radio en hausse de 8.8% au T1 2021), les revenus du pôle radio du Groupe M6 ressortent en baisse de 5.9%, à 32.2 M€.

Les revenus non-publicitaires sont en hausse de 23.0% et bénéficient de la reprise de l’activité cinéma et de la consolidation de Stéphane Plaza Immobilier à partir du 1er janvier 2022. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 67.2 M€, en hausse de 4.5% par rapport au 1er trimestre 2021.