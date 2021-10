GroupM Audio lance la 1ère étude d’efficacité globale Radio + Audio

Dans une quête de toujours mieux mesurer l’efficacité des actions média, GroupM a collaboré avec Retency et Kantar afin de proposer à ses clients une mesure d’efficacité exhaustive et complète sur tout l’univers de l’audio : radio analogique, radio en direct sur internet, podcasts de réécoute, podcasts natifs, webradios et plateformes de streaming musical.

Cette étude, menée lors d’un premier terrain du 18 août au 24 septembre 2021 sur un panel de 5 annonceurs de secteurs variés, et dont les premiers résultats seront connus courant octobre, vise à être reproduite sur un périmètre d’annonceurs plus large.