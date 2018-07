Grande affiche pour un grand concert avec Alouette

Pour ce nouvel événement, près de 25 000 personnes sont attendues, le dimanche 8 juillet. Pendant près de 3 heures se succèderont sur 2 scènes Bénabar qui interprètera pour la première fois devant autant de public des titres de son 8ème album "Le début de la suite", Kungs dont la sortie mondiale de son nouveau single "be right here" a envahi les ondes vendredi 22 juin, Naya avec son succès "Girl on the moon", Steven Wilson en formation complète, en concert la veille à l'Olympia, Feder gros succès de l'année avec "Breathe" et prometteur pour cet été avec "Keep us appart" et Alex2c du Club animateur sur Alouette de l'émission référence le vendredi et le samedi soir.