Géraldine Muhlmann rejoint France Culture

Chaque jour de 10h à 11h, Géraldine Muhlmann nourrira avec ses invités une heure d’échanges, d’entretiens et de débats autour des questions philosophiques que nous posent l'actualité (comme notre condition humaine depuis la nuit des temps), s’intéressant aussi à la société, à la politique et remontant régulièrement aux sources des grands penseurs de l’humanité.

Agrégée de philosophie et agrégée de science politique, Géraldine Muhlmann enseigne depuis seize ans comme professeure à l’université Paris 2-Panthéon-Assas. Elle est normalienne, diplômée de Sciences Po Paris ainsi que de l’école de journalisme de la New York University.