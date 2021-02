Generations s’affiche sur les bus parisiens

Une campagne de communication parisienne massive visant à consolider le positionnement de Générations dans le paysage musical francilien" explique la radio. Chaque semaine, plus de 950 000 parisiens écoutent Generations. la station totalise plus de 3.9 millions d’écoutes actives mensuelles monde et s’impose comme la première radio des Indés Radios sur l’audio digital.

Rappelons que, chaque jour, Espace Group est écoutée par 1.5 million d’auditeurs avec ses 11 radios (M Radio, Generations, Jazz Radio, ODS Radio, La Radio Plus, Radio Espace, Virage Radio, Alpes 1, RVA, Durance, Nice Radio) qui diffusent leurs programmes sur 250 fréquences.