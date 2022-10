Gauvain Sers lance le concours "Atelier chanson" sur France Bleu

Professeurs, écoliers, collégiens, lycéens... peuvent inscrire leur classe pour participer à l’opération. Et si leur texte n’est pas totalement terminé, ils pourront compter sur Gauvain Sers pour les aider à le finir. Ils doivent envoyer leur texte et une courte présentation avant le mercredi 30 novembre à minuit sur le site de France Bleu.

Gauvain Sers retiendra le texte qui l'aura le plus touché et viendra dans la classe pour échanger et composer la musique du texte sélectionné. Enfin, en fonction du résultat, il est aussi probable que la chanson soit diffusée sur France Bleu.