GB : un fonds d'urgence de la radio pour les professionnels

Le besoin urgent de fournir un soutien aux pigistes et aux autres professionnels qui sont la pierre angulaire de la radio, des podcasts et des livres audio, a réuni la Radio Academy , AudioUK, la BBC, Audible, ReelWorld et Folder Media pour créer ce nouveau Fonds. Il a été lancé grâce à une contribution au "Radio Academy’s benevolent fund" et stimulé par des contributions de la BBC et de la société Audible. Les financements issus d'autres organisations devraient être prochainement annoncés.Ce programme accordera des aides allant jusqu'à 1 000 £ aux personnes qui ont besoin d'un soutien supplémentaire pendant la pandémie de Covid-19. Selon nos confrères de RadioToday , 50 000 £ ont déjà étaient distribuées.