Fun Radio en direct de L'ElectroBeach Music Festival

Aux côtés de JB et Adrien Toma en direct de Port-Barcarès, retrouvez en interview sur Fun Radio : Henri PFR, Bellecour, Bakermat, Olvier Heldens, Jauz, Damien N Drix, Mercer, San Holo, Carnage, Boris Way, James Hype, Moksi, Afrojack, Armin Van Buuren, Tchami & Malaa etc.

L’Electrobeach Music Festival est le plus grand festival de musique électro en France et rassemble chaque année près de 200 000 personnes. Fun Radio emmènera ses auditeurs au plus près de la scène pour leur faire vivre 3 jours de festival comme s’ils y étaient.

Fun Radio sera en direct de l’Electrobeach Music Festival, ce jeudi 12 juillet entre 19h et 2h, ce vendredi 13 juillet, entre 16h et 2h puis

ce samedi 14 juillet, de 16h à 2h. Les auditeurs pourront également suivre l’Electrobeach Music Festival sur l’antenne et les réseaux sociaux de Fun Radio.