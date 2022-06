Fréquence Plus fête l’été dans son Grand Studio

Interviews, lives et surprises seront au programme ce 1er juillet : une bonne manière de fêter l'arrivée de l'été et le début des vacances au sein du Grand Studio Public Fréquence Plus" indique un communiqué. Les auditeurs peuvent gagner leurs invitations VIP en jouant toute cette semaine à l'antenne en

repérant le "Top Appel". Cet événement sera relayé ensuite sur les réseaux sociaux avec notamment les interviews des artistes, les photos et les vidéos de la matinale.

Fréquence Plus diffuse son programme en Bourgogne-Franche-Comté via une dizaine de fréquences, de Dijon à Dole en passant par Lons-le-Saunier ou encore par Beaune et Chalon-sur-Saône.