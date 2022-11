Frédéric Herbays est arrivé chez RTL Belgium

Pour Guillaume Collard, directeur de RTL Belgium : "Je suis ravi que Frédéric complète désormais la gouvernance du pôle "média" qui est composé de 3 médias (TV, digital et radio), aux côtés de Julien Brassine, Media Digital Director et d’Erwin Lapraille, Media TV Director. Son expertise pointue de la radio et son leadership doivent nous aider à redynamiser Bel RTL et à amplifier le succès existant de Radio Contact. Il va aussi contribuer à accélérer notre ambition d’aller encore plus loin à travers des projets innovants et transversaux en accordant une attention particulière aux contenus et aux talents".