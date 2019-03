France Télévisions disponible, en direct, sur les enceintes connectées

Par la simple commande vocale depuis une enceinte connectée ou un smartphone récent, les personnes aveugles ou malvoyantes peuvent désormais, à tout moment d'écouter facilement les chaînes nationales du groupe France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et franceInfo ou encore d'accéder au guide de programmes hebdomadaire qui permet notamment de rechercher la liste des programmes proposés en audio-description. Ce service est aujourd’hui disponible sur les enceintes connectées (compatibles Amazon) ou sur les smartphones, tablettes ou ordinateurs depuis une web application "francetv AD' ou une application iOS native 'francetv AD" .



Ce service tests a été développé par les équipes de la Direction de l’Innovation et de la Prospective et de France Télévisions, en collaboration avec la société française Cybronics et avec l’aide des associations représentatives des personnes aveugles et malvoyantes.