France Musique : une version junior de "La Tribune des critique de disques"

Après l’émission "Special Guests" diffusée le dimanche 3 octobre qui réunissait Julie Depardieu, Judith Chemla, Alexandre Astier et Eric-Emmanuel Schmitt, honneur à la jeunesse. Cette "Tribune" Junior est la première de l’histoire de l’émission.

Quatre jeunes entre 13 et 15 ans, tous musiciens, ont été choisis dans le cadre d’un appel à candidatures en ligne pour "jouer" les critiques le temps de cette spéciale enregistrée à la Maison de la radio et de la musique autour de Jérémie Rousseau. Au programme, les 4 Saisons de Vivaldi et notamment des extraits du 1er mouvement de L'Automne, du 2e mouvement du Printemps et du 3e mouvement de L’Été.