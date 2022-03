France Musique : un concert en soutien au peuple ukrainien

Interviews exclusives, programmations dédiées et une soirée en public et en direct... à retrouver de 7h à minuit sur France Musique. Et à 20h, en public et en direct du Studio 104 de Radio France, France Musique conviera les musiciens ukrainiens, russes et français à s’unir pour la paix. Classique, jazz, musique traditionnelle, toutes les musiques seront jouées. France Musique annonce la participation de Macha Méril (comédienne), Iryna Kyshliaruk (soprano), Dimitri Naïditch (piano), Quatuor Tchalik (quatuor à cordes), Mikhail Timoshenko (baryton-basse), Alexander Tsymbalyuk (basse) et le Choeur ukrainien Saint-Volodymyr-le-Grand.

Ce concert sera diffusé en direct sur France Musique.