France Musique se met sur son 21, le samedi 16 janvier de 20h 22h30 pour une soirée "classique & jazz" au Studio 104 avec Judith Chaine et Jean-Baptiste Urbain pour un concert qui réunira Nicholas Angelich (piano), Richard Galliano (accordéon), Axelle Fanyo (soprano) Geneviève Laurenceau (violon) et Tanguy de Williencourt (piano), Florent Boffard (piano), Romain Didier (chant et piano), Vincent Ségal (violoncelle) en trio avec Sébastien Surel (violon) et Tomás Gubitsch (guitare), Le Trio Sora, Le Quatuor Ardeo et Les Cris de Paris.

Une soirée filmée à retrouver prochainement sur francemusique.fr/concert.