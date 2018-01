France Musique se délocalise à Nantes

"Une mobilisation, des moyens humains et techniques au service d'une joyeuse programmation composée d'émissions, de reportages, de rencontres, de surprises, et bien sûr, d'innombrables concerts" explique la chaîne de Radio France qui prépare ce week-end coordonné par Jean-Baptiste Urbain. La station s'installera dans le Studio France Musique à l'occasion de la Folle Journée de Nantes, les vendredi 2 et samedi 3 février. Parmi les temps forts, une journée de concerts en direct, le samedi dès 09h15, présentés par Rodolphe Bruneau-Boulmier, Clément Rochefort, Denisa Kerschova, Emilie Munera, Odile Sambe de Ricaud et Jean-Baptiste Urbain.

Soulignons que Fréderic Lodéon dédicacera son coffret CD "Au panthéon de Lodéon" à l’occasion des 25 ans de l’émission, à l'Espace Leclerc, vendredi 2 février à 18h et samedi 3 février à 12h.



Le samedi 3 février dans "Le Grand Blind Test" de Clément Rochefort, et pour la 3e année, des candidats volontaires s’affronteront pour tenter de devenir le grand "Chef d’orchestre" et récolter un maximum de cadeaux. Le principe ? Six personnes écouteront au casque sept extraits de 15 secondes. Le candidat qui aura le plus de points remportera la manche.