France Musique s'installe à France Bleu Lorraine Nord

Pour prendre le pouls de la vie musicale riche de la ville et de la région, Jean-Baptiste Urbain recevra à 7h20 Paul-Emile Fourny, directeur de l’Opéra Théâtre de Metz et à 8h20 David Reiland, directeur musical de l’Orchestre national de Metz et Florence Alibert, directrice générale de la Cité Musicale de Metz.

Le concert d’ouverture de saison sera diffusé ce vendredi 29 octobre à 20h sur France Musique : il s'agit de la création mondiale Apocalypsis dirigée par Léo Warynski, commande de la Cité musicale-Metz dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz.