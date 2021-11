France Musique en direct de Marseille du 12 au 14 novembre

Créé en 1821, le Conservatoire Pierre Barbizet s’intègre rapidement au paysage de la cité phocéenne, en diversifiant ses enseignements tout en affirmant son influence. L’implication de Pierre Barbizet, grand pianiste et pédagogue (1922-1990), ancien directeur de l’établissement, a largement contribué à la renommée de l’institution. Etablissement de l’INSEAMM, labellisé Conservatoire à rayonnement régional, le conservatoire Pierre Barbizet est dirigé depuis 2019 par Raphaël Imbert et s’inscrit dans une dynamique tournée vers l’avenir.

Au total, plus de 30 heures d'antenne et autant de moments de partage et de convivialité.