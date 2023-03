France Musique : 40 ans de radio pour Alex Dutilh

Les 20 artistes réunis par Alex se produiront en 10 plateaux successifs et interpréteront chacun 2 morceaux, dont un lié à Bill Evans en clin d’oeil aux débuts d’Alex au micro.

Le plateau d’artistes choisi par Alex Dutilh dans le cadre de cette soirée illustre la devise de l’Art Ensemble of Chicago : "ancient to the future". La mémoire et la connaissance du patrimoine comme rampe de lancement de la créativité à venir : une philosophie constante sur 4 décennies, de Jazz Midi en 1982 (puis les hebdos successives Histoire du Jazz, Jazz Musique et Jazz de coeur, Jazz de Pique) à la quotidienne Open Jazz aujourd’hui, qui en est à sa 15ème saison.