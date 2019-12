France Médias Monde présente ses orientations stratégiques

Dans ce cadre, les orientations stratégiques prévoient une adaptation d’organisation des offres en anglais, en portugais et en arabe du groupe passant par un projet de plan de départs volontaires limité à 30 journalistes entre 2021 et 2022, prenant en compte les parcours spécifiques des personnels concernés. Ces suppressions de postes seront rendues possibles par un travail commun renforcé entre MCD et France 24 en arabe visant à proposer une offre arabophone à destination du Maghreb, et du Proche et Moyen-Orient, tant en radio, qu’en télévision que dans les environnements numériques. En outre, un recentrage éditorial de RFI en anglais et en portugais affirmant l’expertise africaine de ces rédactions à destination de l’Afrique anglophone et lusophone sera développé en numérique, dans le cadre d’un renforcement global des offres numériques vers le continent africain. Ces projets éditoriaux ne visent pas de nouveaux gains de productivité mais capitalisent sur les forces du groupe dans son ensemble. Ils feront l’objet d’un travail collectif impliquant toutes les équipes concernées autour de son développement et sa mise en œuvre, tandis que les modalités du projet de plan de départs présenté par la direction seront négociées au cours des prochaines semaines avec les partenaires sociaux et soumises à la consultation du CSE.