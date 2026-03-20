France Médias Monde mobilise ses radios pour la Semaine de la francophonie

La Semaine de la langue française et de la Francophonie se tient du mardi 17 au vendredi 20 mars 2026 pour sa 31e édition, avec France Médias Monde comme partenaire. Durant cette période, RFI, France 24 et MCD proposent une "coloration francophone" sur l’ensemble de leurs antennes. La radio joue un rôle central dans ce dispositif en diffusant reportages, magazines et entretiens en français et en 20 autres langues. Cette programmation vise à dresser un état des lieux de la francophonie en France, en Europe et dans le monde, en s’appuyant sur une diffusion multilingue.

Le site Le français facile avec RFI complète ce dispositif avec une offre audio et pédagogique destinée aux apprenants et enseignants de français langue étrangère.

