France Médias Monde mobilise ses radios pour la Semaine de la francophonie

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La Semaine de la langue française et de la Francophonie se tient du mardi 17 au vendredi 20 mars 2026 pour sa 31e édition, avec France Médias Monde comme partenaire. Durant cette période, RFI, France 24 et MCD proposent une "coloration francophone" sur l’ensemble de leurs antennes. La radio joue un rôle central dans ce dispositif en diffusant reportages, magazines et entretiens en français et en 20 autres langues. Cette programmation vise à dresser un état des lieux de la francophonie en France, en Europe et dans le monde, en s’appuyant sur une diffusion multilingue.
Le site Le français facile avec RFI complète ce dispositif avec une offre audio et pédagogique destinée aux apprenants et enseignants de français langue étrangère.
L’opération "Dis-moi dix mots d’un monde à venir" met en avant dix termes, alunir, anticipation, continuum, dystopique, humanoïde, particule, programmer, théorie, transmuter et sidéral. Les auditeurs et internautes sont invités à retrouver ces mots dans le "Journal en français facile", un programme audio emblématique. Chaque mot donne lieu à un exercice explicatif en ligne, suivi d’un quiz proposé le lendemain sur les réseaux sociaux. Ce dispositif s’appuie sur des podcasts et contenus audio associés à des ressources pédagogiques.
Des dispositifs radio pour valoriser les talents francophones
Ce vendredi 20 mars, à l’occasion de la "Journée internationale de la Francophonie", RFI s’inscrit dans une logique de valorisation des talents. La radio, en partenariat avec les éditions JC Lattès et la Cité internationale, révèle le lauréat de la 5ème édition du « Prix Voix d’Afrique » lors d’une cérémonie à Kinshasa en RDC. L’annonce est faite vers 08h50 à la fin de la matinale de RFI, confirmant l’intégration de cet événement dans la grille radio. Au-delà de la semaine, RFI poursuit son engagement avec l’ouverture, ce lundi 23 mars, de l’appel à candidatures de la 13e édition du Prix Théâtre. Les candidats peuvent soumettre leur texte jusqu’au 27 avril.