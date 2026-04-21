Le 204e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo décrypte la radio en mouvement

Au sommaire du n°204 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Steven Jambot, producteur de "L'atelier des médias" sur RFI depuis 2018, analyse les mutations du journalisme et de l’audio à l’ère numérique.

Son émission, diffusée à l’antenne le dimanche et en podcast, explore les transformations internationales du secteur. Il insiste sur la complémentarité des usages plutôt que leur opposition.

"Il faut arrêter de vouloir opposer les modes d'écoute. En fonction du moment de la journée, de nos habitudes, de l'actualité, on va parfois ressentir le besoin d'écouter différemment des contenus". Cette approche reflète une réalité d’écoute fragmentée, où le direct et le podcast coexistent dans les pratiques quotidiennes.