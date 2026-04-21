Le 204e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo décrypte la radio en mouvement

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Au sommaire du n°204 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Steven Jambot, producteur de "L'atelier des médias" sur RFI depuis 2018, analyse les mutations du journalisme et de l’audio à l’ère numérique.
Son émission, diffusée à l’antenne le dimanche et en podcast, explore les transformations internationales du secteur. Il insiste sur la complémentarité des usages plutôt que leur opposition.
"Il faut arrêter de vouloir opposer les modes d'écoute. En fonction du moment de la journée, de nos habitudes, de l'actualité, on va parfois ressentir le besoin d'écouter différemment des contenus". Cette approche reflète une réalité d’écoute fragmentée, où le direct et le podcast coexistent dans les pratiques quotidiennes.
Son émission, diffusée à l’antenne le dimanche et en podcast, explore les transformations internationales du secteur. Il insiste sur la complémentarité des usages plutôt que leur opposition.
"Il faut arrêter de vouloir opposer les modes d'écoute. En fonction du moment de la journée, de nos habitudes, de l'actualité, on va parfois ressentir le besoin d'écouter différemment des contenus". Cette approche reflète une réalité d’écoute fragmentée, où le direct et le podcast coexistent dans les pratiques quotidiennes.
Autre perspective, celle d’Oleg Baccovich, président de Radio Transat depuis 2018, qui accompagne le développement de la station aux côtés de Jean-Luc Damoiseau. Dans les Antilles françaises, la radio célèbre ses trente ans d’existence, une longévité notable dans un environnement marqué par la concentration des médias. La stratégie repose sur l’extension de la marque au-delà de l’antenne. "L'idée est simple : partir d'une marque forte dans son territoire pour la déployer sur plusieurs canaux, toucher les publics autrement, et offrir aux annonceurs une présence plus large et plus moderne". Cette logique illustre une adaptation aux nouveaux usages, en intégrant le digital dans le développement de l’audience et des revenus.
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Le numéro 204 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par LÀ : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.
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